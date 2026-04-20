Ritrovato il rapinatore 17enne evaso dal Ferrante Aporti di Torino usando le chiavi: era in Olanda

TORINO – È terminata la fuga del ragazzo di 17 anni fuggito il 12 aprile dal carcere minorile Ferrante Aporti di Torino rubando un mazzo di chiavi. Il giovane evaso è stato ritrovato in Olanda nella mattinata di ieri.

La fuga

Il 17enne, che era stato arrestato per una serie di violente rapine avvenute ad Acqui Terme, è evaso dopo aver rubato un mazzo di chiavi e aprendo una porta che dal carcere immette nel cortile del Tribunale per i Minorenni di Torino e ad uscire addirittura dall’ingresso principale. La fuga è stata ripresa dalle videocamere della sorveglianza.

E mentre la procura valuta l’ipotesi di evasione colposa, procede anche l’indagine per capire come il giovane rapinatore sia riuscito ad allontanarsi senza incontrare nessuno che lo fermasse.

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