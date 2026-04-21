A Torino la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo: focus su generatività e ruolo degli over 65

TORINO – Mercoledì 22 aprile Torino ospita la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo del Piemonte 2026, con un evento in programma negli spazi di Rinascimenti Sociali, in via Maria Vittoria.

Il tema scelto per questa edizione è “Essere generativi”, un concetto che richiama la capacità di creare valore, far crescere idee e persone e contribuire attivamente alla società. Un approccio che, se condiviso, diventa leva culturale e occasione di dialogo tra generazioni.

La ricorrenza coincide con l’anniversario della nascita di Rita Levi-Montalcini ed è stata istituita con la legge regionale 17 del 2019 per promuovere e valorizzare il ruolo degli over 65. L’obiettivo è riconoscere il contributo sociale, culturale ed economico di una fascia di popolazione sempre più rilevante.

I dati demografici confermano infatti un trend in crescita: secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione mondiale con più di 60 anni raddoppierà, passando dal 12% al 22%. In Italia, già oggi, gli anziani rappresentano oltre il 21% della popolazione.

L’invecchiamento attivo, definito dall’Organizzazione mondiale della sanità come un processo che mira a migliorare qualità della vita, salute e partecipazione sociale, viene sempre più considerato uno strumento centrale per affrontare le sfide legate all’età.

Durante l’incontro si parlerà anche di trasformazioni sociali e digitali: gli over 65, un tempo considerati ai margini dell’innovazione tecnologica, sono oggi protagonisti della cosiddetta “Silver Economy”, grazie anche a reti territoriali e collaborazioni tra enti e associazioni.

All’evento interverranno rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, tra cui l’assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone. A coordinare i lavori sarà Gianfranco Billotti.

La giornata è promossa con il supporto di diverse realtà del territorio, tra cui il Coordinamento Unitre Piemonte, Iusto, Seniores Online, Senioresophia e Compagnia dei Meglio Insieme.

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