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A Torino la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo: focus su generatività e ruolo degli over 65

Durante l’incontro si parlerà anche di trasformazioni sociali e digitali

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TORINO – Mercoledì 22 aprile Torino ospita la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo del Piemonte 2026, con un evento in programma negli spazi di Rinascimenti Sociali, in via Maria Vittoria.

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Il tema scelto per questa edizione è “Essere generativi”, un concetto che richiama la capacità di creare valore, far crescere idee e persone e contribuire attivamente alla società. Un approccio che, se condiviso, diventa leva culturale e occasione di dialogo tra generazioni.

La ricorrenza coincide con l’anniversario della nascita di Rita Levi-Montalcini ed è stata istituita con la legge regionale 17 del 2019 per promuovere e valorizzare il ruolo degli over 65. L’obiettivo è riconoscere il contributo sociale, culturale ed economico di una fascia di popolazione sempre più rilevante.

I dati demografici confermano infatti un trend in crescita: secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione mondiale con più di 60 anni raddoppierà, passando dal 12% al 22%. In Italia, già oggi, gli anziani rappresentano oltre il 21% della popolazione.

L’invecchiamento attivo, definito dall’Organizzazione mondiale della sanità come un processo che mira a migliorare qualità della vita, salute e partecipazione sociale, viene sempre più considerato uno strumento centrale per affrontare le sfide legate all’età.

Durante l’incontro si parlerà anche di trasformazioni sociali e digitali: gli over 65, un tempo considerati ai margini dell’innovazione tecnologica, sono oggi protagonisti della cosiddetta “Silver Economy”, grazie anche a reti territoriali e collaborazioni tra enti e associazioni.

All’evento interverranno rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, tra cui l’assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone. A coordinare i lavori sarà Gianfranco Billotti.

La giornata è promossa con il supporto di diverse realtà del territorio, tra cui il Coordinamento Unitre Piemonte, Iusto, Seniores Online, Senioresophia e Compagnia dei Meglio Insieme.

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