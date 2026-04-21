Scontro tra due automobilisti a Sant’Antonino di Susa: 20enne in codice rosso al Cto

SANT’ANTONINO DI SUSA – Violento scontro stradale nella tarda serata di lunedì 20 aprile a Sant’Antonino di Susa. L’impatto è avvenuto poco dopo le 22 all’incrocio tra la statale 25, nel tratto di via Moncenisio, e via Roma, dove una Peugeot 3008 e una Toyota Yaris si sono scontrate frontalmente in prossimità del semaforo.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Yaris, un ragazzo di 20 anni, soccorso in condizioni gravissime e trasportatoin codice rosso con l’elisoccorso all’Ospedale CTO. Meno gravi le condizioni dell’altro automobilista, un uomo di 38 anni, trasferito in codice giallo con l’ambulanza all’ospedale di Susa.

La violenza dell’impatto ha fatto perdere il controllo alla Yaris, che ha terminato la corsa contro il muro di un’abitazione situata proprio all’angolo dell’incrocio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Susa e Borgone Susa, impegnati nell’estrazione del giovane rimasto incastrato nell’abitacolo e nella messa in sicurezza dei veicoli. I rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Susa.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, la statale 25 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con disagi alla viabilità fino al termine degli interventi. Sul posto anche il personale Anas.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese