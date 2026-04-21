Il Bayern Monaco ha segnato 109 gol in campionato, ma in testa a questa particolare classifica c’è ancora il Grande Torino

TORINO – Una partita molto particolare è in corso in queste settimane tra il Bayern Monaco e il Grande Torino a suon di gol. Nel weekend appena passato il Bayern Monaco ha conquistato il suo ennesimo titolo in Bundesliga. Con 4 partite al termine della stagione ha ormai 15 punti di vantaggio sul Borussia Dortumnd, un vantaggio incolmabile.

Ma c’è un particolare che rende questa stagione della squadra di Monaco indimenticabile: il Bayern ha già segnato 109 gol in 30 partite, un numero impressionante destinato ad aumentare nelle ultime 4 giornate.

Qual è la squadra che ha segnato più gol in un campionato di calcio?

Eppure questo score così alto non è (almeno per il momento) un record assoluto. La squadra che ha segnato il maggior numero di gol in un singolo campionato è infatti ancora il Grande Torino. Era la stagione 1947-48 e Capitan Valentino Mazzola e compagni chiusero il campionato con 125 gol all’attivo. Del resto quello era il Grande Torino.

Dietro ai granata, in questa speciale classifica, troviamo altre squadre dal grande blasone, ecco quali sono:

Real Madrid 2011-12 121 gol

2011-12 Real Madrid 2014-2015 118 gol

2014-2015 Milan 1949-50 118 gol

1949-50 Barcellona 2016-17 116 gol

Può il Bayern Monaco battere il Grande Torino?

Il Bayern di quest’anno quindi, nonostante l’annata record, non è entrato ancora tra i primi 5 posti di questa speciale classifica. Però il Bayern ha un vantaggio: deve ancora giocare 4 partite prima della fine del campionato.

Se i Campioni di Germania mantenessero nelle ultime quattro giornate l’impressionante media di 3,6 gol a partita, ne aggiungerebbero altri 14,5 al loro bottino, portando il totale a 123 gol (e mezzo), superando quindi tutti ma non il Grande Torino.

Stiamo quindi giocando una corsa che si risolverà sul filo di lana e bisognerà attendere l’ultimo minuto dell’ultima giornata del campionato tedesco per avere una risposta definitiva.

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