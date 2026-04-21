È fuori pericolo il bimbo caduto dal secondo piano di una palazzina a Cuorgnè

TORINO – Salvo dopo una caduta di cinque metri. Uscirà oggi, 22 aprile, dal reparto rianimazione e sarà ricoverato in un reparto di degenza il bimbo di due anni e mezzo precipitato domenica dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè (TO). A darne notizia è Ansa.

Il piccolo, riuscendo ad eludere l’attenzione della madre (il papà era uscito da qualche minuto per andare a fare la spesa), avrebbe recuperato un piccolo sgabello, che ha messo sul bordo del terrazzo, per poi salire. Da lassù, si è sporto per guardare di sotto, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto dal secondo piano della palazzina. Ad attutirne l’impatto, forse, sono stati i fili di uno stendibiancheria. A chiamare il 112 è stata una vicina di casa, che ha sentito le urla del bimbo ed è corsa sul balcone per dare un’occhiata in cortile. In pochi minuti sono intervenute tre équipes mediche: fortunatamente, i soccorsi lo hanno trovato ancora cosciente.

Il bambino ha riportato un politrauma, e si trova all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove i medici si apprestano a sciogliere la prognosi riservata. Sull’incidente sono ora in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Cuorgnè e della compagnia di Ivrea.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese