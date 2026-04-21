Salute della donna: una settimana di visite gratuite a Torino con Humanitas Gradenigo

TORINO – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile. Dal 22 al 29 aprile, Humanitas Gradenigo partecipa per la prima volta alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna.

L’iniziativa punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione lungo tutte le fasi della vita, offrendo oltre 150 consulti gratuiti tra la sede ospedaliera e il Centro Medico Principe Oddone di Torino. Le visite, aperte al pubblico su prenotazione, coprono numerose specialità: ginecologia, cardiologia, geriatria, psicologia, endocrinologia, urologia, neurologia e medicina estetica.

Per Humanitas Gradenigo si tratta di un debutto significativo all’interno del network Bollini Rosa, riconoscimento ottenuto per il biennio 2026-2027 e assegnato alle strutture sanitarie che si distinguono per i servizi dedicati alla salute femminile. Il circuito, attivo dal 2007, conta oggi circa 370 ospedali in tutta Italia e promuove percorsi di prevenzione, diagnosi e cura con un’attenzione specifica alle differenze di genere.

La (H) Open Week rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa rete, con l’obiettivo di avvicinare sempre più donne a controlli periodici e percorsi personalizzati.

Tutti i consulti sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. Il calendario completo e le modalità di accesso sono disponibili sui siti ufficiali: www.bollinirosa.it e www.gradenigo.it.

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