In partenza i lavori di manutenzione degli alloggi comunali per anziani ad Alba

ALBA – Stanno per cominciare i lavori per la manutenzione straordinaria dei minialloggi comunali per anziani di via Mameli ad Alba. Saranno eseguiti interventi di riqualificazione per migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della vita degli ospiti, in particolare di coloro che presentano ridotte capacità motorie o condizioni di fragilità sanitaria.

Tra le opere principali è previsto il ripristino della piena funzionalità del cancello carraio e del cancelletto pedonale, che saranno sostituiti con nuovi sistemi automatizzati e collegati all’impianto citofonico per l’apertura a distanza. Contestualmente, sarà riqualificata la pavimentazione del cortile, sia nella parte antistante sia in quella retrostante i cancelli, per migliorare la percorribilità e l’accessibilità degli spazi. Sarà inoltre automatizzata la porta di ingresso della scala/ascensore B, mediante l’installazione di un sistema progettato per agevolare il passaggio degli utenti con difficoltà motorie.

All’interno degli alloggi è previsto un intervento particolarmente significativo con la trasformazione delle vasche da bagno in docce in dodici appartamenti, rispondendo a una richiesta più volte espressa dai residenti. Questa soluzione consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità dei servizi igienici, riducendo i rischi e facilitando le attività quotidiane. Il progetto comprende anche la riqualificazione di due unità abitative attualmente insalubri, attraverso interventi di isolamento termico, risanamento delle superfici e installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ulteriori lavori interesseranno le coperture, con il ripristino delle guaine impermeabilizzanti dei tetti piani dei due corpi scala e dei torrini degli ascensori.

L’investimento complessivo è di 140 mila euro ed è interamente finanziato da un avanzo di amministrazione.

«Il progetto nasce dall’ascolto diretto dei residenti e delle loro esigenze quotidiane. Abbiamo voluto intervenire in modo concreto per migliorare accessibilità, comfort e sicurezza, con un’attenzione particolare alle persone più fragili» dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio.

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