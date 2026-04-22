Lunghe attese per il rinnovo della carta d’identità, a Vercelli attivato un terzo sportello per il rilascio della CIE

VERCELLI – Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. È corsa al rinnovo, dunque, e anche per questo si stanno creando lunghe attese.

La Città di Torino ha avviato un piano straordinario per agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica e, per far fronte all’incremento delle richieste previsto dalla nuova normativa, ha previsto un programma di aperture straordinarie degli uffici dell’Anagrafe Centrale sebbene rimanga critica la situazione per coloro che perdono il documento o che subiscono un furto: l’attesa potrebbe arrivare anche a 4 mesi, nella migliore delle ipotesi.

A Vercelli attivato un terzo sportello per il rilascio della CIE

A Vercelli, invece, da mercoledì 1 aprile è attivo il terzo sportello per il rilascio delle carte d’identità così da ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso al servizio da parte dei cittadini. Questo potenziamento, infatti, consentirà la gestione più efficiente delle richieste e garantirà rapidità nelle procedure di rilascio e rinnovo.

Gli orari per il rilascio delle carte d’identità:

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.45.

Per qualsiasi informazione (e ulteriori chiarimenti) si può telefonare ai numeri 0161596464 o 0161596358 oppure scrivere una e-mail ad anagrafe@comune.vercelli.it. Per prenotare il servizio si può anche consultare il sito www.comune.vercelli.it: nel menu “Ufficio”, selezionare “Prenotazione Carta Identità Elettronica”.

Da mercoledì 18 febbraio, inoltre, è anche entrato in vigore l’estensione dell’orario per il rilascio dei documenti di identità. L’obiettivo è favorire i vercellesi in vista della scadenza del 3 agosto.

Gli orari sono:

tutti i mercoledì e i giovedì dalle 8.30.

Saranno espletate le prime 30 pratiche relative ai primi 30 cittadini che si presenteranno davanti all’Ufficio carte di identità, che si trova in fondo al portico a destra (provenendo da piazza del Municipio). Dallo scorso 1° gennaio è già previsto il rilascio della carta di identità elettronica a favore dei cittadini che, a causa di gravi condizioni di salute o per altre cause oggettive, non possono recarsi negli uffici comunali.

«Il servizio – dichiara l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti – è rivolto ai vercellesi in gravi condizioni come le persone allettate (previa ovviamente attestazione medica, ndr), nonché a soggetti impossibilitati per altre motivi comprovati. In questi casi non è prevista la rilevazione delle impronte digitali».

In presenza di impedimento temporaneo, la carta di identità elettronica avrà validità di un anno e non sarà valida per l’espatrio. In caso di impedimento permanente, la validità sarà ordinaria ma resterà esclusa la validità per l’espatrio.

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