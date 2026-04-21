Collassa a terra mentre è in sella alla sua bici a Borgomanero: non ce l’ha fatta un 71enne

BORGOMANERO – Non ce l’ha fatta il 71enne che ieri mattina, 20 aprile, è stato colto da improvviso malore mentre pedalava sulla sua bici a Borgomanero (NO). L’uomo è stato dichiarato morto all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

L’emergenza era scattata intorno alle 9.30, quando il ciclista, residente in città, era crollato a terra mentre stava entrando in piazza San Gottardo. È collassato senza dare segni di reazione, cadendo di lato. I passanti che si sono avvicinati per soccorrerlo hanno subito capito la gravità della situazione: l’uomo era privo di sensi e non reagiva agli stimoli. Gli agenti della Polizia locale, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato una manovra d’emergenza utilizzando il defibrillatore semiautomatico, ma l’uomo. Una procedura proseguita poi dai sanitari della locale Croce Rossa medicalizzata.

Dopo le prime manovre rianimatorie effettuate in strada, l’ambulanza è partita verso l’ospedale. Nonostante il rapido trasferimento in codice rosso e i tentativi dei medici, però, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere: il decesso è stato ufficializzato subito dopo l’ingresso al pronto soccorso.

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