EconomiaNovara
A Novara apre un nuovo punto vendita Action: salgono a 221 i negozi in Italia
A Novara è stato aperto anche il primo centro di distribuzione italiano del brand
NOVARA – Apre a Novara un nuovo punto vendita della catena non alimentare Action, che rafforza ulteriormente la propria presenza in Piemonte. Si tratta del quarto negozio nella provincia e del trentunesimo nella regione, portando a 221 il totale degli store sul territorio nazionale.
L’inaugurazione è prevista per sabato 25 aprile in Corso Risorgimento. Il punto vendita si sviluppa su una superficie di oltre 750 metri quadrati ed è stato accompagnato dall’assunzione di 18 addetti.
Con questa apertura prosegue l’espansione del gruppo nei territori del Nord Italia e, in particolare, nell’area novarese, dove nei mesi scorsi è stato avviato anche un centro di distribuzione a supporto della rete commerciale.
Qual è il modello Action?
Il modello proposto dall’azienda si basa su un assortimento ampio e in continua rotazione: circa 6.000 articoli suddivisi in diverse categorie merceologiche, con l’introduzione settimanale di nuovi prodotti. Secondo quanto dichiarato dalla società, una parte significativa dell’offerta si colloca nella fascia di prezzo inferiore ai due euro.
Parallelamente all’espansione commerciale, l’azienda evidenzia interventi sul fronte ambientale. Tra questi, l’eliminazione degli allacciamenti al gas nei negozi entro il 2024 e l’utilizzo di illuminazione a LED. Sono inoltre indicati criteri di approvvigionamento legati alla sostenibilità delle materie prime: dal cotone certificato secondo standard internazionali, al legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, fino al cacao certificato Fairtrade per i prodotti a marchio proprio.
Il nuovo negozio sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8:45 alle 20:30, mentre la domenica dalle 9:00 alle 21:00.
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