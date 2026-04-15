L’Italia rinasca da Borgomanero: boom di nascite all’Ospedale Santissima Trinità

BORGOMANERO – Mentre l’Italia continua a fare i conti con un calo della natalità ormai cronico, l’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero sembra viaggiare in direzione ostinata e contraria. I dati del primo trimestre 2026 rivelano un incremento sorprendente: le nascite presso il Punto Nascita dell’Asl Novara sono passate dalle 167 del 2025 alle attuali 216, con ben 49 nuovi nati in più in soli tre mesi. Se questo trend dovesse confermarsi per il resto dell’anno, la struttura potrebbe sfiorare la quota record di 900 nati, confermandosi un’isola felice per la cicogna nel panorama piemontese e nazionale.

Secondo il Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Alberto Arnulfo, il merito di questo successo risiede in un modello assistenziale capace di coniugare efficienza organizzativa e “umanizzazione” della cura. La popolazione riconosce la struttura come un ambiente a misura di donna e bambino, dove l’alto standard qualitativo è garantito da una stretta collaborazione tra medici, ostetriche, infermieri e il reparto di Anestesia e Rianimazione.

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