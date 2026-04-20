Seguici su

AlessandriaCronaca

Una donna di 53 anni uccisa con una coltellata alla gola a Vignale Monferrato, fermato l’ex marito

L’ex compagno della vittima, un uomo di 57 anni, è già stato fermato
Gabriele Farina

Pubblicato

1 ora fa

il

VIGNALE MONFERRATO – Una donna di 53 anni è stata uccisa nel pomeriggio di oggi con una coltellata a Vignale Monferrato in piazza Italia.

Per approfondire:

La donna è stata colpita alla gola per strada, intorno alle 18.30. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato ma non è servito a salvare la vita alla donna, che è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza è arrivata da Casale Monferrato.

L’ex convivente della vittima, un uomo di 57 anni, è già stato fermato ed è interrogato in queste ore in caserma. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli, competente sul territorio di Vignale e condotte dai carabinieri di Casale.

Aggiornamento ore 21

La vittima si chiama Loredana Ferrara, la persona che è stata fermata è l’ex convivente Silvio Gambetta, figura nota del mondo del podismo locale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *