Una donna di 53 anni uccisa con una coltellata alla gola a Vignale Monferrato, fermato l’ex marito

VIGNALE MONFERRATO – Una donna di 53 anni è stata uccisa nel pomeriggio di oggi con una coltellata a Vignale Monferrato in piazza Italia.

La donna è stata colpita alla gola per strada, intorno alle 18.30. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato ma non è servito a salvare la vita alla donna, che è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza è arrivata da Casale Monferrato.

L’ex convivente della vittima, un uomo di 57 anni, è già stato fermato ed è interrogato in queste ore in caserma. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli, competente sul territorio di Vignale e condotte dai carabinieri di Casale.

Aggiornamento ore 21

La vittima si chiama Loredana Ferrara, la persona che è stata fermata è l’ex convivente Silvio Gambetta, figura nota del mondo del podismo locale.

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