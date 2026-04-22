All’ospedale di Rivoli l’intervento tempestivo del personale salva una 73enne da un ictus

RIVOLI – Una improvvisa impossibilità di parlare e immobilità del lato destro del corpo, il sospetto ictus: così è immediatamente scattato il codice rosso che, all’ospedale di Rivoli, ha permesso di salvare una donna di 73 anni grazie a tempestività, organizzazione e integrazione tra servizi sanitari.

Il caso

Una volta attivato il codice rosso, viene attivata anche la Neurologia, mentre si avviano in parallelo gli accertamenti: prelievi urgenti inviati in laboratorio e tomografia computerizzata (TC) all’encefalo eseguita in Radiologia, che consente di escludere un’emorragia cerebrale. Lo studio dei vasi evidenzia un’occlusione dell’apice della carotide sinistra.

In questi casi ogni minuto è decisivo: la paziente viene riportata in Dea e, in assenza di controindicazioni emerse dagli esami, si procede rapidamente con la trombolisi. Nei Dea di Rivoli e Pinerolo è disponibile, dallo scorso 1° marzo, una modalità di somministrazione farmacologica che consente di ridurre sensibilmente i tempi di trattamento.

La possibilità di eseguire in pochi secondi la somministrazione consente il trasferimento rapido e senza necessità di flebo nel centro di II livello (Molinette) dove si può procedere subito alla ricanalizzazione del vaso occluso. La notte è dedicata al monitoraggio. Già nel corso delle prime ore la paziente riprende a parlare e a muovere arti superiori e inferiori, dopo 48 ore rientra nella Neurologia di Rivoli e dopo qualche giorno può essere dimessa al domicilio con pieno recupero.

Così operatori socio-sanitari, infermieri, medici dell’emergenza, neurologi, radiologi, tecnici di radiologia, personale di laboratorio e di farmacia, neuroradiologi e operatori del 118 hanno reso un “normale” pomeriggio di lavoro in una possibilità concreta di salvezza e recupero. Tutto in pochi, preziosi, minuti.

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