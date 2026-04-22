Secondo Wikimedia lo scatto della Sacra di San Michele è tra le 10 foto più belle al mondo

TORINO – Già vincitore per Wiki Loves Monuments Piemonte con gli splendidi scatti che ritraggono Castel Borello a Bussoleno (TO) e l’enigmatico Castello del Conte Verde, il fotografo Federico Milesi si è aggiudicato il settimo posto assoluto nella classifica internazionale di Wiki Loves Monuments 2025, il più grande concorso fotografico al mondo promosso da Wikimedia.

La foto vincitrice

Arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, la Sacra di San Michele domina la Val di Susa con la sua imponente architettura, in contrasto con il bianco dello sfondo tra nuvole e montagne innevate. Lo scatto di Federico Milesi, in grado di restituire la maestosità e il fascino delle sue pietre secolari, è arrivato tra i primi dieci al mondo nel capitolo internazionale di Wiki Loves Monuments 2025.

Già vincitrice del concorso nazionale, l’immagine ha infatti conquistato il settimo posto assoluto nella classifica globale, scelta tra le oltre 233.500 fotografie caricate su Wikimedia Commons.

Tra i 56 Paesi partecipanti, l’Italia si distingue non solo per la posizione di questo scatto, ma anche per lo straordinario coinvolgimento della comunità nazionale per l’edizione 2025. Con oltre 500 partecipanti, di cui quasi la metà (239) nuovi utenti, e più di 26.000 fotografie caricate su Wikimedia Commons, l’Italia si posiziona al primo posto a livello internazionale per numero di partecipanti e al secondo per numero di fotografie raccolte.

Oltre al successo internazionale, Milesi si è distinto nell’edizione 2025 anche per aver vinto il premio speciale “Monumento svelato” con una ripresa aerea del cimitero di Desertes (Cesana Torinese), documentando su Wikimedia Commons un luogo precedentemente privo di immagini.

Cosa è Wiki Loves Monuments

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità fondamentale per la diffusione, la promozione e la tutela del patrimonio culturale globale.

Dalla sua prima edizione, il concorso ha permesso di documentare milioni di monumenti grazie a oltre 3,6 milioni di immagini caricate da quasi 120.000 partecipanti in tutto il mondo. I numeri più recenti confermano la straordinaria vitalità dell’iniziativa, dato che nel 2025 sono state inviate oltre 233.500 immagini da circa 4.000 fotografi nell’ambito di 56 concorsi nazionali.

In questo panorama internazionale, dal 2012 Wikimedia Italia organizza il capitolo italiano del concorso, consolidandolo come un prezioso strumento collaborativo per la documentazione digitale dei beni del nostro Paese. Dalla sua nascita a oggi, il progetto ha coinvolto oltre 11.000 partecipanti che hanno arricchito Wikimedia Commons con più di 300.000 fotografie.

Grazie a Wiki Loves Monuments, è attualmente possibile consultare e scaricare le immagini di quasi 47.000 monumenti e beni culturali, rendendo la bellezza del territorio italiano accessibile a chiunque.

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