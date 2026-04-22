Fuggono dopo una lite violenta e si rifugiano nel bar in Barriera: dentro i poliziotti trovano machete, ascia e accetta

TORINO – Licenza sospesa per 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, per un bar ubicato nel quartiere Barriera Milano. La decisione è stata presa dal questore di Torino, Massimo Gambino.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ai disordini del 18 aprile quando erano intervenute le Volanti dell’UPGeSP della Questura di Torino e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 NUE, relative a una violenta lite tra più persone.

Gli agenti hanno individuato e arrestato un uomo di 42 anni, che si era appena liberato di un grosso machete, per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel bar trovate varie armi da taglio

Gli accertamenti successivi hanno portato gli operatori a ispezionare un locale della zona al cui interno si erano rifugiati alcuni dei soggetti coinvolti nei disordini, tra cui il proprietario dell’esercizio commerciale stesso; nella circostanza sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti atti ad offendere, tra cui coltelli di grandi dimensioni, un ulteriore machete, un’ascia, un’accetta e un martello.

Ritenuto che il bar rappresenti fonte di concreto e attuale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e che possa arrecare turbamento per il normale svolgimento della vita collettiva, il Questore di Torino ne ha disposto la chiusura per 30 giorni a partire dal 21 aprile.

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