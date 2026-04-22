Indagato per omicidio colposo l’uomo che lasciò l’amico in autostrada, poi travolto e ucciso da un Tir

ASTI – L’amico che si trovava con lui in auto la notte della tragedia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. È uno degli sviluppi dell’inchiesta sulla morte di Simone De Fenza, il 45enne travolto e ucciso da un tir lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, all’altezza della barriera di Villanova d’Asti.

La ricostruzione della notte dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Alessandria, la tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, intorno alle 2:30. De Fenza si trovava in auto con un amico dopo aver trascorso la serata in un locale. Durante il tragitto di rientro, tra i due sarebbe scoppiata una violenta discussione.

Stando alla versione fornita dall’amico agli investigatori, il 45enne avrebbe chiesto di scendere dall’auto nonostante si trovassero in piena autostrada e nel cuore della notte. L’uomo ha riferito che De Fenza avrebbe avuto un comportamento agitato, arrivando – secondo il suo racconto – a colpirlo.

L’abbandono in carreggiata e l’impatto mortale

Sempre secondo la ricostruzione, l’amico avrebbe poi assecondato la richiesta, fermando il veicolo e lasciando De Fenza sull’A21. Da quel momento l’uomo avrebbe iniziato a camminare tra le corsie nel tentativo di raggiungere il casello.

Pochi minuti dopo è avvenuto l’impatto fatale: il 45enne è stato travolto da un autoarticolato guidato da un autotrasportatore. Il camionista, sotto shock, ha raccontato agli inquirenti di aver visto un’auto cambiare improvvisamente traiettoria poco prima dell’impatto e di non aver avuto il tempo materiale per evitare l’investimento.

Le indagini e le iscrizioni nel registro degli indagati

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L’amico della vittima è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, nell’ambito degli accertamenti sulla decisione di lasciare il 45enne a piedi in un tratto autostradale particolarmente pericoloso.

Anche il conducente del tir risulta iscritto nel registro degli indagati, in questo caso per omicidio stradale, come atto dovuto in attesa degli approfondimenti tecnici sulla dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti disposti dalla magistratura

Il fascicolo è seguito dal magistrato Alessandro Giai, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e una serie di esami tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze nel sangue.

Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile a ricostruire con precisione i momenti precedenti all’impatto mortale e a definire le eventuali responsabilità nella catena degli eventi che hanno portato alla tragedia.

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