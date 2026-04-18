Notte di sangue sull’A21: tir travolge e uccide un 46enne a piedi. Bilancio di due morti in due ore

ASTI – Una vera e propria strage notturna ha segnato l’autostrada A21 Torino-Piacenza. Nel giro di appena due ore, lo stesso tratto autostradale nei pressi di Villanova d’Asti è stato teatro di due distinti drammi che sono costati la vita a due uomini. All’incidente mortale del camionista scoperto alle 4 del mattino, si aggiunge ora la ricostruzione di un altro investimento fatale, avvenuto solo due ore prima.

L’impatto fatale alle 2 di notte

Il primo, drammatico allarme è scattato intorno alle 2:00 del mattino all’altezza dell’imbocco autostradale per Villanova d’Asti. Secondo le ricostruzioni, il conducente di un tir in transito ha investito in pieno un pedone che si trovava inspiegabilmente sulla carreggiata.

L’autista del mezzo pesante, accortosi immediatamente del terribile urto, ha fermato la marcia ed è stato il primo a chiamare i soccorsi. Per la vittima, un uomo di 46 anni residente ad Asti, l’intervento dei sanitari del 118 si è purtroppo rivelato inutile ppoiché l’impatto è stato devastante e l’uomo è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, a cui spetta ora il difficile compito di ricostruire la dinamica esatta. Il giallo principale ruota attorno al perché il 46enne si trovasse a piedi, in piena notte, lungo le corsie di scorrimento veloce dell’autostrada. Si cerca di capire se avesse lasciato la propria auto in panne poco distante o se vi siano altre ragioni dietro il suo gesto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese