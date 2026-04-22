Femminicidio di Grugliasco, condanna a 14 anni per Pasquale Piersanti: uccise la moglie davanti alla figlia dopo una lite in casa

TORINO – È stato condannato a 14 anni di carcere, con l’aggiunta di tre anni da scontare in una Rems, dal Tribunale di Torino Pasquale Piersanti, 61 anni, per l’omicidio della moglie Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo, uccisa nella loro abitazione di Grugliasco nel maggio 2025.

Come avvenne il femminicidio?

Secondo quanto ricostruito, una lite tra i due coniugi sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo ripetutamente la moglie all’addome. Ferite gravissime che non le hanno lasciato scampo: la donna è morta dopo una notte di agonia.

Un’aggressione descritta come brutale, durante la quale Fernanda Di Nuzzo avrebbe tentato disperatamente di salvarsi. Dopo essere stata colpita, era riuscita a uscire dall’appartamento e a raggiungere il pianerottolo, cercando aiuto. Ma le forze le sono venute meno poco dopo: è crollata sulle scale, sotto gli occhi della figlia 24enne, disabile, che ha assistito alla scena.

È stata proprio la giovane a lanciare per prima l’allarme, seguita da una vicina di casa allarmata dalle urla e dal trambusto.

L’arresto e il processo

All’arrivo dei carabinieri, Piersanti è stato trovato all’interno dell’abitazione in stato semi-confusionale. In un primo momento arrestato con l’accusa di tentato omicidio, il reato è stato poi derubricato in omicidio dopo il decesso della donna.

Nel corso del processo, la difesa ha sostenuto la parziale incapacità di intendere e di volere dell’imputato. Una tesi accolta in parte dai giudici, che hanno disposto oltre alla pena detentiva anche il trasferimento in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), strutture destinate a persone affette da disturbi mentali ritenute socialmente pericolose.

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