Conclusi i lavori, riapre la tratta ferroviaria tra Chivasso e Ivrea: ecco quando

TORINO – Torneranno a circolare da lunedì 27 aprile i treni lungo la tratta Chivasso-Ivrea.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha concluso i lavori di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Montanaro e Strambino, che hanno interferito con la circolazione ferroviaria.

I lavori, per cui si è resa necessaria una interruzione della circolazione ferroviaria di oltre 60 giorni, sono stati eseguiti da oltre 100 tecnici specializzati impiegati su più turni lavorativi giornalieri al fine di garantire la riapertura nei tempi previsti.

Il progetto

Secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro Interregionale tra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, il progetto rientra nel più ampio programma di efficientamento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta finalizzato a incrementare e migliorare le prestazioni dei servizi Aosta – Ivrea – Torino.

Il valore economico complessivo degli interventi è di 13,5 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR. Tali interventi hanno portato alla realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale collegato ai marciapiedi con scale e ascensori, in fase di attivazione, all’innalzamento delle banchine di stazione secondo i più moderni standard europei, a parcheggi e accessibilità per persone a ridotta mobilità, kiss and ride, postazioni per taxi.

Il progetto prevede, inoltre, la riqualifica degli spazi interni ed esterni dei fabbricati di stazione e il recupero a Strambino del giardino storico che si trasformerà in area pedonale pubblica collegata al nuovo marciapiede di stazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese