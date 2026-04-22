TORINO – Le previsioni meteo per Torino confermano per giovedì 23 aprile una giornata all’insegna della stabilità atmosferica e del sole diffuso. L’espansione di un robusto campo di alta pressione sull’Italia nord-occidentale garantirà infatti tempo stabile, cieli sereni e totale assenza di precipitazioni, offrendo un contesto perfettamente primaverile. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 22°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2798 metri, indicativo di aria mite anche in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cielo limpido e aria frizzante

La giornata si aprirà con cieli completamente sereni su tutto il Torinese, senza alcuna presenza di nubi significative. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un clima fresco ma piacevole, con temperature prossime ai 10°C. I venti deboli da Nordest contribuiranno a mantenere un’atmosfera asciutta e stabile, favorendo ottime condizioni di visibilità. Il contesto sarà ideale per gli spostamenti e le attività all’aperto, grazie a una qualità dell’aria generalmente buona e all’assenza di fenomeni.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in rialzo

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà immutato e pienamente stabile, con sole splendente per l’intera durata della giornata. Le temperature raggiungeranno il picco massimo intorno ai 22°C, offrendo condizioni climatiche tipicamente primaverili, ideali per passeggiate, sport all’aperto e attività ricreative. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque deboli e senza effetti rilevanti sul comfort percepito.

Sera: stabilità e clima gradevole

La serata proseguirà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, in un contesto di totale stabilità atmosferica. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mantenendo comunque valori gradevoli. L’assenza di vento significativo e la stabilità favoriranno una serata tranquilla, ideale anche per attività all’aperto o eventi. Il quadro meteorologico su tutto il Nord-Ovest sarà influenzato da un campo di alta pressione ben strutturato, capace di garantire tempo stabile e soleggiato su pianure, pedemontane e aree alpine.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 24 aprile: proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima ancora più mite;

proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima ancora più mite; Sabato 25 aprile: giornata pienamente primaverile, con sole diffuso e condizioni ideali su tutto il territorio;

giornata pienamente primaverile, con sole diffuso e condizioni ideali su tutto il territorio; Domenica 26 aprile: continua la fase di bel tempo generalizzato, con assenza di piogge e temperature gradevoli.

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