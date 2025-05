Il sindaco di Grugliasco sul femminicidio di Fernanda Di Nuzzo: “urge ripensare al modo di vivere le relazioni”

GRUGLIASCO – “Avvenimenti come questo ci costringono a guarda in faccia la realtà: la violenza di genere è profondamente radicata nella nostra cultura. Urge ripensare al modo di vivere le relazioni”: così il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, sul femminicidio di Fernanda Di Nuzzo, 61enne di Gruglisco uccisa a coltellate dal marito Pasquale Piersanti. La donna è stata ricoverata nella sera di ieri alle Molinette di Torino ed è morta questa mattina.

Gaito, sindaco eletto nel 2022 in una coalizione di centrosinistra, è intervenuto sulla vicenda con un post in cui invita a un cambio di paradigma:

Avvenimenti come questo, così vicino a noi, ci costringono a guarda in faccia la realtà: la violenza di genere è profondamente radicata nella nostra cultura. Può colpire ogni donna, non conosce confini sociali, economici o culturali.

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.