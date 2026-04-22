Harry Potter vola Piemonte: il mega show con 1.200 droni per la prima volta in Italia

TORINO – Preparate le bacchette magiche, perché il cielo del Piemonte sta per riempirsi di pura magia.

Per celebrare i 25 Anni di Magia dell’intramontabile saga cinematografica, l’Ippodromo di Vinovo ospiterà in prima assoluta per l’Italia il “DroneArt Show: Harry Potter™”, prodotto da Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever. Le notti di venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026 si trasformeranno in un’esperienza immersiva e visiva senza precedenti.

Scenografia all’avanguardia

Invece dei manici di scopa, a solcare il cielo notturno saranno ben 1.200 droni illuminati, pronti a dar vita a una scenografica danza di luci. Le tecnologie aeree più avanzate riprodurranno i momenti più iconici della saga, muovendosi a tempo sulle indimenticabili colonne sonore dei film e accompagnati dai dialoghi originali e dalle esibizioni di un violinista dal vivo.

Non mancherà la tipica atmosfera di Hogwarts, infatti in attesa dello show serale, maghi, streghe e “Babbani” potranno immergersi in un pre-show a tema, con aree dedicate al cibo, alle bevande magiche e al merchandise ufficiale.

Vinovo polo dell’intrattenimento: non solo droni

Il magico weekend di Harry Potter si inserisce in un progetto di profondo rinnovamento dell’Ippodromo di Vinovo. Come spiegato da Alessandro Ferraris, Consigliere di HippoGroup Torinese SPA, l’obiettivo è trasformare l’impianto in un hub di livello internazionale.

In effetti la programmazione estiva è già densissima: oltre alla normale attività ippica, l’Ippodromo si prepara a ospitare due grandi nomi della musica italiana. Giovedì 27 agosto salirà sul palco Francesco Gabbani, seguito venerdì 28 agosto da Edoardo Bennato. Che estate sia.

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