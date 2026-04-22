Vanchiglia invasa per Zerocalcare: “Incredibile questa folla, sempre al vostro fianco”

TORINO – Una marea umana ha letteralmente invaso l’area pedonale di via Cesare Balbo. Sono circa un migliaio le persone radunate in questo momento nel cuore del quartiere Vanchiglia a Torino, dove è in corso l’attesissimo incontro con Zerocalcare.

L’evento apre ufficialmente la quarta edizione del Festival Altri Mondi Altri Modi, la rassegna curata da Aska47 – Csa Murazzi in programma da oggi fino al 26 aprile 2026.

Il sostegno alla causa

Il fumettista romano, che dialoga con il pubblico con il suo amico a quattro zampe in braccio, non ha nascosto la propria meraviglia di fronte al colpo d’occhio di una piazza così gremita. Microfono alla mano, Zerocalcare ha ringraziato il pubblico torinese per l’accoglienza straordinaria, ribadendo con fermezza il suo totale e incondizionato supporto alle cause sociali portate avanti dagli spazi autogestiti e dagli organizzatori del festival.

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