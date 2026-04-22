Si addormenta alla guida e l’auto si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo

SAN BIAGIO DI CENTALLO – Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, una giovane automobilista è stata protagonista di uno spaventoso incidente a San Biagio, frazione del comune di Centallo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14:30 lungo via Castelletto Stura. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura dopo essersi assopita al volante. L’auto è quindi uscita di strada, ha divelto la recinzione metallica di un’abitazione privata e, dopo essersi cappottata più volte su se stessa, ha terminato la sua corsa atterrando all’interno del giardino della casa.

Nonostante i pesanti danni riportati dal veicolo, la conducente è uscita dall’abitacolo quasi illesa, riportando fortunatamente soltanto ferite lievi.

I soccorsi e l’allarme per la fuga di gas

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha preso in carico la giovane trasportandola all’Ospedale Santa Croce di Cuneo per i necessari accertamenti medici. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Cuneo, supportati dagli agenti della Polizia Locale di Centallo, a cui spetterà il compito di eseguire i rilievi di legge.

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