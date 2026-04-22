Si fingono Carabinieri per rubare l’oro a un 80enne: presi in fuga sull’A4 a Novara

BIELLA – Un piano criminale studiato nei minimi dettagli per depredare un anziano dei risparmi di una vita, sventato grazie alla prontezza della vittima e alla sinergia tra l’Arma e la Polizia di Stato. Nelle scorse ore, la Polizia Stradale di Novara Est ha arrestato due giovani truffatori di 21 e 18 anni, residenti nella provincia di Frosinone, con l’accusa di truffa pluriaggravata ai danni di un ottantenne biellese.

La trappola

L’incubo per l’anziano è iniziato mercoledì mattina, con la ricezione di un SMS che sembrava provenire dal suo istituto di credito. Il messaggio segnalava un bonifico sospetto in uscita e invitava a chiamare un numero di sicurezza. Dall’altra parte della cornetta, però, non c’era un operatore bancario, ma un truffatore che si è qualificato come Maresciallo dei Carabinieri.

Il finto militare ha fatto credere all’80enne che fosse in atto una frode bancaria a suo danno, invitandolo a spostare tutti i fondi su un “conto sicuro” tramite bonifico istantaneo. Quando l’anziano si è recato in filiale, un provvidenziale problema tecnico ha impedito l’operazione. A quel punto, il truffatore ha cambiato strategia: restando in linea con la vittima, l’ha convinta a tornare a casa, prendere tutti i monili d’oro e la carta bancomat con il PIN, per poi consegnarli a “colleghi in borghese” che sarebbero passati a prelevarlo per metterli al sicuro in caserma.

L’abbandono in strada

L’anziano ha consegnato i suoi averi ai due giovani presentatisi alla porta, ma i malviventi lo hanno persino fatto salire in auto con la scusa di accompagnarlo in caserma, salvo poi scaricarlo dopo appena 500 metri, dicendogli di attendere in strada l’arrivo di una “pattuglia di supporto”.

Rimasto solo sul marciapiede, l’uomo si è incamminato verso casa e incrociando i veri Carabinieri ha realizzato di essere caduto in una crudele trappola e ha sporto immediatamente denuncia.

L’intercettazione al casello di Novara Est

Una pattuglia della Polizia Stradale è riuscita a intercettare e bloccare l’auto sull’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Novara Est. La perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare interamente l’oro e il bancomat sottratti poco prima all’anziano.

I due finti Carabinieri sono stati arrestati in flagranza e trasferiti nel carcere di Novara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Come di rito, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese