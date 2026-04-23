Spaccano la vetrina e aggrediscono i titolari di un negozio a Bollengo

BOLLENGO – A Bollengo, nel Canavese, due giovani – uno di 20 anni e l’altro minorenne di 17 – sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un tentativo di furto degenerato in violenza. I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, i ragazzi hanno preso di mira uno showroom del paese, cercando di introdursi all’interno con una “spaccata”. A calci hanno infranto la vetrina dell’esercizio commerciale con l’obiettivo di impossessarsi del registratore di cassa, senza accorgersi però della presenza dei proprietari all’interno.

L’aggressione ai titolari

La situazione è precipitata quando i titolari si sono accorti dell’irruzione. I due giovani, invece di darsi alla fuga, hanno reagito con violenza, colpendo i commercianti con pugni. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, le vittime si sono rifugiate all’interno del loro furgone, che è stato comunque danneggiato: i malviventi hanno infatti rotto uno specchietto del mezzo.

Determinante l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea, supportati dai colleghi di Valchiusa, allertati direttamente dai titolari. All’arrivo dei militari, i due aggressori hanno continuato a mantenere un atteggiamento violento, arrivando a inveire anche contro le forze dell’ordine. La situazione è stata riportata sotto controllo solo grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino.

I due sono stati quindi arrestati. Per il ventenne l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora a Ivrea, con obbligo di firma due volte al giorno e permanenza domiciliare nelle ore notturne. Più severo il provvedimento nei confronti del minorenne: su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, è stato trasferito presso l’Istituto penale per i minorenni di Torino.

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