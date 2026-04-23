Denunciato il 20enne che ha accoltellato un uomo durante una lite a Chieri: ha agito con altri ragazzi ancora da identificare

CHIERI – Secondo l’accusa avrebbe accoltellato un 35enne a Chieri (TO): identificato dai Carabinieri e denunciato un 20enne. L’aggressore, residente nell’Astigiano, avrebbe agito in concorso con altri ragazzi ancora da identificare.

I fatti risalgono alla notte del 21 marzo: intorno alle 2, in piazza Vincenzo Caselli, la vittima è stata aggredita da un gruppo di giovani. Sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale uno dei ragazzi ha sferrato un fendente, colpendo il 35enne all’addome. L’uomo ha fortunatamente riportato una ferita superficiale ed è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 7 giorni. Il 20enne è ora accusato di lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per dare un nome anche agli altri partecipanti all’aggressione.

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