Lear cede il ramo d’azienda a Mechatronix: a Torino si chiude una vicenda durata due anni

GRUGLIASCO – Intesa raggiunta. Durante un incontro a Torino, l’azienda Lear Corp con sede a Grugliasco (TO) ha firmato oggi, 23 aprile, l’accordo per la cessione del ramo d’azienda, che dal 1° gennaio 2027 passerà a Mechatronix (nuova società parte del Gruppo Fulchir). L’accordo è stato firmato tra le due aziende e i sindacati Fim, Fiom e Uilm di Torino. Per concludere la procedura, la prossima settimana si svolgerà un incontro presso la Regione Piemonte, nel quale Mechatronix chiederà la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione della durata di 24 mesi. Il 29 aprile è in programma un incontro presso il Mimit per chiudere definitivamente il percorso.

Dopo due anni di confronto (e di cassa integrazione per i dipendenti), negli scorsi giorni il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) aveva già ufficialmente comunicato il trasferimento dal 1° maggio di tutti i 365 lavoratori dello stabilimento Lear a Mechatronix. Il Gruppo Fulchir, di cui Mechatronix fa parte, con oltre 600 dipendenti e una presenza consolidata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, opera in diversi settori: dall’occhialeria ai componenti per le energie rinnovabili, fino ai prodotti elettronici per l’automotive. Lear trasferirà inoltre capannoni, servizi collegati e macchinari necessari allo sviluppo delle attività che saranno portate avanti da Fulchir.

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