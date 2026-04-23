Federazione danza sportiva nella bufera: indagini su gare truccate e software manipolati, avvisi di garanzia per Lunetta e Galvagno

La danza sportiva torna al centro delle polemiche e delle indagini della magistratura. Dopo tre commissariamenti e diversi tentativi di ritorno alla normalità, una nuova clamorosa indagine scuote la Federazione italiana danza sportiva e sport musicali (Fidesm).

La Procura di Roma ha notificato avvisi di garanzia a Laura Lunetta, attuale presidente della Federazione, al cuneese Ferruccio Galvagno presidente della federazione dal 2001 al 2011, a Piercarlo Pilani, presidente della MIDAS – Maestri nazionali danza sportiva, e a Ottavio Capelli, coordinatore del Settore Arbitrale Federale della FIDS.

L’ipotesi di reato riguarda presunti atti fraudolenti finalizzati ad alterare i risultati delle competizioni, comprese le gare dei campionati assoluti disputati a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio 2026. Secondo gli inquirenti, gli indagati sarebbero intervenuti nella scelta degli arbitri e avrebbero manipolato il software utilizzato per le votazioni.

La polizia giudiziaria ha sequestrato documenti, computer e telefonini, operato intercettazioni, perquisito case e uffici degli indagati e le sedi romane del Coni, di Sport e Salute. Gli investigatori hanno ricevuto denunce di gare alterate grazie al software gestionale che modificava i punteggi assegnati dai giudici alle coppie in gara e le medie finali oltre a gestire le selezioni dei giudici designati fra quelli compiacenti. L’elevato numero di coppie in gara e il rapido avvicendamento sulle pedane avrebbero contribuito a far passare inosservate le alterazioni.

Obiettivo era far vincere ballerini delle scuole amiche per ragioni economiche. Potendo dimostrare risultati sportivi eclatanti è possibile attirare il maggior numero possibile di clienti, disposti a pagare per lezioni e stage, con problemi gravi per i tecnici competenti, ma esclusi dal sistema.

Ferruccio Galvagno , fondatore della Fidesm, la ha governata dal 2001 al 2011, per poi essere radiato dal Coni. E’ stato poi graziato dalla federazione nel 2018, e riabilitato da Laura Lunetta.

La presidente Laura Lunetta ha deciso di prendersi “una pausa di riflessione di due o tre giorni”, dopo aver ricevuto gli atti giudiziari e aver avuto un colloquio con il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Per questo motivo non ha neppure partecipato alla riunione della Giunta Coni.

Nel video messaggio sui social Laura Lunetta, che è anche vicepresidente della Federazione mondiale, parla di : “denunce presentate da soggetti che da anni puntano a denigrare l’attività della Fidesm e della sua dirigenza, la sua credibilità e a diffamare la sua immagine, la Procura della Repubblica di Roma ha recentemente aperto un’indagine, in particolare sugli esiti degli ultimi campionati assoluti … nutro la massima fiducia nell’operato della magistratura e auspico che ogni verifica sia compiuta e nessun dubbio rimanga su quello che per me rappresenta lo sport più bello del mondo, la danza sportiva, cui ho dedicato la mia intera vita da atleta prima e da dirigente ora con la serietà”.

In effetti i commenti al suo video messaggio sono per lo piû fortemente polemici sulla sua gestione.

Lo Statuto del Coni prevede il commissariamento federale per gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

La storia degli ultimi anni della Fidesm è piena di intoppi. come riporta il sito della federazione ha avuto tre commissariamenti

2001 – 2011 Ferruccio Galvagno

2011 – 2012 Luca Pancalli (Commissario Straordinario)

2012 – 2016 Christian Zamblera

2016 Giovanni Costantino (Commissario Straordinario)

2016 – 2021 Michele Barbone

2021 – 2022 Enzo Resciniti (Dimissionario)

2022 Giacomo Spiller (Commissario Straordinario)

2022 Laura Lunetta

2024 Laura Lunetta

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