Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: donna di 65 anni morta sul colpo a Venaria

VENARIA REALE – Non c’è stato nulla da fare per la donna di 65 anni rimasta coinvolta in un tragico sinistro stradale a Venaria Reale.

Cosa è successo

Da quanto abbiamo appreso, nella tarda mattinata di oggi la 65enne alla guida della propria automobile ha perso il controllo del veicolo in via Cavallo alla rotonda, all’altezza della Mandria, per poi finire contro un muro. L’impatto è stato molto violento.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire cosa sia successo; la donna potrebbe aver avuto un malore.

Notizia in aggiornamento

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