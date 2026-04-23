Sversamento illecito di reflui zootecnici a Loggia: denunciato un agricoltore

LA LOGGIA – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Torino hanno portato a termine un’importante operazione a tutela dell’ambiente nel territorio di Loggia, nel Torinese, che ha portato alla denuncia di un uomo e all’emissione di una sanzione amministrativa.

L’attività investigativa è partita alla fine di febbraio, in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un sospetto sversamento di reflui zootecnici in un campo situato nelle vicinanze di un centro abitato. L’allarme ha immediatamente attivato i controlli delle pattuglie forestali.

Le indagini e i rilievi tecnici

Nel corso dei sopralluoghi successivi, effettuati con il supporto del personale dell’Arpa Piemonte, sono stati condotti accertamenti tecnici sull’area interessata. Le verifiche hanno permesso di accertare che su un terreno agricolo di circa 35.000 metri quadrati era stato effettuato lo spandimento di circa 100 metri cubi di “digestato”, una sostanza equiparata ai liquami e classificata come effluente zootecnico non palabile.

Grazie alla raccolta di informazioni sul posto e all’identificazione dei mezzi agricoli utilizzati per il trasporto e lo spandimento del materiale, i militari sono riusciti a risalire rapidamente al presunto responsabile dell’operazione.

Le irregolarità riscontrate

Gli ulteriori approfondimenti effettuati tramite le banche dati dell’Anagrafe Agricola hanno fatto emergere una violazione normativa. L’uomo, infatti, non risultava in possesso di alcun titolo d’uso che lo autorizzasse a utilizzare i terreni oggetto degli accertamenti.

Secondo la normativa regionale vigente, l’utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati è consentito esclusivamente su terreni per i quali sia comprovato un regolare titolo di disponibilità. Una condizione che, in questo caso, risultava assente.

Denuncia e sanzione

Alla luce degli elementi raccolti, il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato contestata riguarda l’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici non palabili effettuata al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge.

Oltre alla denuncia, per l’uomo è stata disposta anche una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

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