TORINO – Torino ha una nuova immagine e un nuovo brand: Torino si racconta da sola. E’ apparso in silenzio, senza annunci e proclami, semplicemente con la pubblicazione sui social di assessori e personaggi dello spettacolo, il primo video che punta a promuovere l’immagine di Torino nel mondo.

E’ quella nuova brand identity di cui si parla da tempo e che è stata realizzata dall’agenzia milanese LeftLof vincitrice della gara internazionale.

Eventi, luoghi e personaggi silenziosi

Nel video ci sono luoghi di Torino, eventi importanti (dalle Atp Finals alle finali di basket e volley) ed una serie di personaggi… che non parlano. Perchè “Torino si racconta da sola”, non ha bisogno di spiegazioni.

Così compaiono Piero Chiambretti, Cristina Chiabotto, Arturo Brachetti, i Subsonica e Lorenzo Sonego… nessuno dice nulla. Solo qualche ammiccamento a favore di camera.

A dirla tutta, Sonego a parte, i personaggi scelti fin qui per la campagna sembrano arrivati da una Torino piuttosto datata, quantomeno di 20 anni addietro. Vedremo però come proseguirà la campagna nelle prossime settimane.

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