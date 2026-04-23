Nascondeva 10 kg di cocaina sepolti nell’orto a Cuneo

CUNEO – Un ingente quantitativo di cocaina, circa 10 chilogrammi, è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cuneo, al termine di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

La droga nell’orto

La droga era stata occultata in profondità all’interno di un orto situato in una zona periferica della città, presumibilmente per sfuggire a eventuali controlli delle forze dell’ordine. Il sequestro è stato eseguito nell’ambito di un decreto emesso dall’autorità giudiziaria, che ha autorizzato una mirata attività di perquisizione.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, lo stupefacente era suddiviso in panetti contrassegnati da loghi riconducibili a case di alta moda e maison dell’orologeria di lusso. Si tratta di un sistema spesso utilizzato nel mercato illegale per identificare presunte qualità e provenienze della sostanza.

Un valore di 2,5 milioni di euro

Il valore della cocaina sequestrata è stato stimato in circa 2,5 milioni di euro, tenendo conto di un elevato grado di purezza che avrebbe consentito un ulteriore “taglio” prima della distribuzione al dettaglio.

Nel corso dell’operazione sono state arrestate in flagranza di reato quattro persone, legate tra loro da vincoli di parentela. Gli arrestati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le successive perquisizioni effettuate presso le abitazioni degli indagati hanno portato al ritrovamento di circa 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento della droga e a un bilancino di precisione, elementi che rafforzano l’ipotesi investigativa di un’attività strutturata di spaccio.

La posizione delle persone arrestate è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le singole responsabilità all’interno dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Cuneo.

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