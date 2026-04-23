Chi è Tyra Grant, la nuova stella diciottenne del tennis italiano che si allena a Casale

CASALE MONFERRATO – Si chiama Tyra Grant, ha 18 anni, si allena a Casale Monferrato ed ha vinto a Madrid la sua prima partita in un tabellone ufficiale del circuito WTA. Vittima la a francese Elsa Jacquemot, numero 62 al mondo, battuta nettamente con un 6-1 6-2 inequivocabile.

Tyra, che ora dovrà vedersela con la rumena Sorana Cirstea, è arrivata al tabellone principale superando nelle qualificazioni Veronika Erjavec e P. Udvardy, entrambe favorite al suo cospetto.

Chi è Tyra Grant?

Tyra Grant è quindi la nuova stellina del tennis italiano e non è una sorpresa. Nata a Roma e cresciuta a Vigevano, figlia del cestista newyorkese Tyrone Grant, trasferitosi in Italia per giocare a pallacanestro, e di Cinzia Giovinco, maestra di tennis, ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense. Si è allenata dal 2015 al 2022 presso il Piatti Tennis Center di Bordighera, per poi trasferirsi a Orlando, in Florida, dove si è allenata per un anno con la United States Tennis Association. Dal 2025 si allena nel Tennis Club Nuova Casale di Casale Monferrato.

Tyra è stata fortemente voluta dalla Federazione nel momento in cui ha dovuto scegliere per quali colori nazionali giocare, ed ha scelto l’Italia. Con la quale si è peraltro già laureata Campionessa del Mondo visto che, pur non giocando, era nella sqaudra di Tatiana Gabin che ha vinto la Billie Jean King Cup nel 2025.

La sua carriera da professionista era infatti cominciata agli Internazionali di Roma sotto la bandiera statunitense e quest’anno tornerà a Roma con una wild card ma per difendere i colori azzurri.

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