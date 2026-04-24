Facebook Down, perchè Facebook non funziona e anche Instagram non si sente troppo bene

TORINO – Errore 500. E’ la risposta che migliaia di utenti di Facebook stanno ricevendo questa mattina nel tentativo di accedere al social network in particolare da desktop. Insomma Facebook questa mattina non funziona.

Il problema in realtà si trascina da alcuni giorni a singhiozzo e a macchia di leopardo e coinvolge l’intera struttura di Meta.

Problemi anche per Instagram

Anche Instagram nella giornata di ieri ha dato problemi, in particolare con la pubblicazione delle stories (che sono il contenuto più utilizzato sulla piattaforma).

Problemi vari, quindi, che interessano tutte i servizi di Meta, ma in maniera saltuaria e non strutturata.

Qual è il problema?

Le prime verifiche tecniche indicano come possibili responsabili i punti di interconnessione dei dati e i sistemi che gestiscono l’autenticazione sui server. Nel momento in cui un utente prova ad accedere, la piattaforma non riesce a validare le credenziali, generando un errore di sessione scaduta oppure, nei casi più gravi, impedendo completamente il collegamento all’host. Meta ha dichiarato di essere già impegnata nella risoluzione del disservizio, ma la complessità dell’infrastruttura che integra Facebook, Instagram e WhatsApp rende ogni intervento strutturale particolarmente delicato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese