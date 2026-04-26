TORINO – L’insolito chirurgo Kai Reed, generato dell’AI, prende la parola e, per la prima volta, si rivolge ai medici in platea. Lo storico debutto è andato in scena a Torino, all’interno dell’hub aerospaziale Argotec SpacePark, in occasione dell’evento “Becoming the Surgeon of the Future”.

“Non vi sostituirò”: il messaggio del medico virtuale

A dare il benvenuto ai 110 cardiochirurghi arrivati in Piemonte da tutto il mondo (Europa, Nord Africa, Brasile e Cina) è stato Kai Reed, il cardiochirurgo virtuale ideato per accompagnare e stimolare il dibattito.

«Non sono qui per sostituire il chirurgo – ha esordito nel suo intervento di apertura – ma per riflettere una trasformazione, un modo di pensare, di decidere e di pianificare prima di agire. Il futuro della chirurgia dipende dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il chirurgo del futuro sta già prendendo forma oggi». Un esperimento comunicativo pionieristico, che ha trasformato l’algoritmo in una presenza attiva e dialogante, inquadrando la tecnologia non come una minaccia, ma come un’estensione del lavoro umano.

Robotica, dati e chirurgia mini-invasiva

L’innovativa introduzione ha fatto da apripista a un fitto programma di lavori incentrato sulle grandi evoluzioni del settore. Gli specialisti si sono confrontati sull’integrazione tra AI e pianificazione pre-operatoria, sulle applicazioni della robotica nella sostituzione valvolare aortica e sull’espansione delle più avanzate tecniche endoscopiche e mini-invasive per la gestione dei casi clinici complessi.

A promuovere questo vertice globale è stata Corcym, azienda globale di dispositivi medici interamente dedicata ai cardiochirurghi. La società sviluppa tecnologie d’eccellenza per offrire ai professionisti le migliori opzioni di riparazione e sostituzione, guidando la transizione verso una sanità dove dati e innovazione tecnologica migliorano concretamente gli esiti per i pazienti.

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