Stadio Grande Torino, si profila uno slittamento al 2027: polemica sul futuro dell’impianto

TORINO – Potrebbe arrivare un nuovo rinvio nelle decisioni sul futuro dello Stadio Grande Torino, con uno spostamento al 2027 di qualsiasi scelta strutturale rilevante e la possibile proroga dell’attuale concessione al Torino Calcio alle stesse condizioni. A sollevare la questione è il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Domenico Garcea, che ha espresso forti critiche verso la linea dell’Amministrazione cittadina.

Secondo Garcea, se questo scenario venisse confermato, si tratterebbe di una scelta “grave”, perché l’Amministrazione avrebbe indicato in passato tempi certi per arrivare a una decisione sul destino dell’impianto, salvo poi orientarsi verso un approccio più attendista. Una strategia che, nelle sue parole, equivarrebbe a rinunciare a un ruolo attivo nella definizione del futuro di una delle principali infrastrutture sportive della città.

Esiste un progetto per lo stadio?

Il nodo centrale riguarda proprio la mancanza di una visione complessiva. Per l’esponente politico, il rischio è quello di “prendere tempo” senza un progetto chiaro, mentre in molte realtà europee gli stadi sono ormai strumenti strategici di sviluppo urbano, innovazione e attrattività economica.

Un altro punto critico evidenziato riguarda la situazione societaria del club granata. Secondo Garcea, emergerebbero segnali di incertezza e rinvii nelle decisioni strategiche anche sul fronte della proprietà del Torino FC, fattori che contribuirebbero a mantenere la società in una dimensione di breve periodo, senza un piano strutturale di crescita e rilancio.

Il quadro delineato è quello di un doppio immobilismo: da un lato un’Amministrazione che rinvia le scelte sul futuro dello stadio, dall’altro Urbano Cairo che non scioglierebbe i nodi strategici fondamentali. Una combinazione che, secondo Garcea, rischia di bloccare qualsiasi prospettiva di sviluppo.

Quale futuro per lo Stadio Olimpico Grande Torino?

Al centro del dibattito c’è lo Stadio Olimpico Grande Torino, impianto storico e infrastruttura centrale per il calcio cittadino, attualmente legato alla squadra granata da una concessione in essere. L’eventuale proroga alle condizioni attuali e il rinvio delle decisioni strutturali riaprono però il confronto politico sul modello di gestione e sulle prospettive di ammodernamento dello stadio.

Da qui l’appello finale rivolto all’Amministrazione comunale: chiarire in modo trasparente se questa sia effettivamente la direzione scelta. “Torino non può permettersi di restare ferma”, ha sottolineato Garcea, richiamando la necessità di una strategia definita per un’infrastruttura considerata cruciale non solo per lo sport, ma anche per l’immagine e lo sviluppo della città.

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