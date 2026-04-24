TORINO – Le previsioni meteo a Torino per domani, 25 aprile, indicano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. L’alta pressione garantirà cieli sereni, temperature gradevoli e totale assenza di precipitazioni, creando condizioni ideali per eventi e celebrazioni all’aperto.

Mattino: cielo limpido e aria fresca

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una temperatura minima di circa 12°C. I venti deboli da Nord-Nordest favoriranno una sensazione di freschezza nelle prime ore della giornata, ma senza condizioni fastidiose.

Pomeriggio: clima mite e soleggiato

Durante il pomeriggio il sole sarà protagonista, con condizioni di stabilità diffusa su tutta l’area torinese. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, offrendo un clima particolarmente gradevole. I venti ruoteranno a Sudest, rimanendo comunque deboli.

Sera: tempo stabile e cieli sereni

In serata si confermeranno condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli sereni e un graduale calo delle temperature. Lo zero termico intorno ai 3094 metri evidenzia una massa d’aria mite e stabile, tipica delle fasi anticicloniche primaverili. Il Piemonte sarà interessato da un campo di alta pressione ben strutturato, che garantirà tempo stabile, assenza di piogge e cieli sereni su gran parte del territorio.

Tendenza meteo Torino

Domenica 26 aprile: ancora soleggiato e stabile, con temperature gradevoli;

ancora soleggiato e stabile, con temperature gradevoli; Lunedì 27 aprile: comparsa di nubi sparse, ma senza fenomeni significativi;

comparsa di nubi sparse, ma senza fenomeni significativi; Martedì 28 aprile: possibile aumento dell’instabilità con piogge deboli e locali.

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