In palio 154,3 milioni al SuperEnalotto, la guida per incassare la vincita record

PIEMONTE – Dopo l’ultima estrazione senza “6” di giovedì 23 aprile 2026, il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra astronomica di 154,3 milioni di euro. Un traguardo che continua ad accendere i sogni di milioni di italiani in vista dell’estrazione di questa sera, venerdì 24 aprile.

Ma cosa succederebbe se proprio tu fossi il fortunato possessore della sestina vincente? Ecco una guida pratica su scadenze, procedure e trattenute fiscali.

Come incassare il premio?

In caso di vincita milionaria, il fattore tempo è fondamentale. Il regolamento del SuperEnalotto parla chiaro: il fortunato vincitore ha a disposizione 90 giorni di tempo (che decorrono dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito) per presentare la ricevuta originale.

Per cifre di questa portata, non basta presentarsi in ricevitoria. La riscossione deve avvenire esclusivamente presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A., aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Le sedi abilitate sono due:

Milano , in via Ugo Bassi 6

Roma, in Viale Sacco e Vanzetti 89

E se la giocata è stata effettuata online? In questo caso, il vincitore dovrà recarsi presso gli uffici Sisal munito della stampa della giocata vincente, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Quanto si intasca realmente?

Sebbene i 154,3 milioni di euro rappresentino una cifra da capogiro, bisogna fare i conti con l’erario. In Italia è infatti in vigore la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che prevede un prelievo fiscale del 20% sulla parte della vincita che eccede la quota dei 500 euro.

In caso di un ipotetico “6” centrato questa sera, lo Stato tratterrebbe un prelievo di poco meno di 31 milioni di euro. Il vincitore si porterebbe quindi a casa un importo netto di circa 123,5 milioni di euro.

⚠️ Gioca responsabilmente Il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica (ludopatia). È importante affrontare il gioco come una forma di intrattenimento e non come una soluzione ai propri problemi economici. Se senti che il gioco sta prendendo il sopravvento sulla tua vita o su quella di un tuo caro, non isolarti. Puoi contattare il Numero Verde Nazionale per le problematiche legate all’Azzardo (TVNGA) all’800 558822, gratuito e anonimo, oppure rivolgerti ai servizi del SerD della tua ASL di riferimento.

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