Collisioni 2026: Sayf sul palco di Alba per la Giornata Giovani, biglietti in vendita

ALBA – Il cartellone di Collisioni si arricchisce di un nuovo, attesissimo nome. Domenica 5 luglio 2026, in piazza Medford, il festival ospiterà l’unica data piemontese del Santissimo Tour di Sayf. Il rapper genovese sarà uno dei grandi protagonisti della tradizionale Giornata Giovani, l’evento dedicato alla musica urban realizzato in collaborazione con Banca D’Alba.

Una maratona urban in Piazza Medford

L’annuncio di Sayf consolida la vocazione di Collisioni come punto di riferimento per le nuove generazioni e le sonorità contemporanee. L’artista si aggiunge a una line-up che vede già confermata la presenza del rapper spagnolo Morad, in attesa di ulteriori annunci che andranno a comporre la lunga maratona musicale di inizio luglio.

La formula pensata dagli organizzatori per la Giornata Giovani prevede un ticket unico, che consentirà al pubblico di assistere a tutti i concerti in programma dal pomeriggio fino a tarda sera con un solo biglietto.

Il fenomeno Sayf

Classe 1999, nato a Genova da una famiglia italo-tunisina, Sayf approda ad Alba cavalcando l’onda di un anno straordinario. Reduce dal podio al Festival di Sanremo con la hit “Tu mi piaci tanto”, l’artista ha saputo imporsi nella scena musicale grazie a una cifra stilistica unica. Il suo è un mix sapiente che unisce l’attitudine rap al cantautorato, fondendo la tradizione musicale genovese con influenze arabe e sonorità sudamericane. A Collisioni, il pubblico potrà apprezzare soprattutto la dimensione live di Sayf, nota per l’altissima qualità musicale e per la presenza di una vera e propria band sul palco.

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