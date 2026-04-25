Il sindaco di Asti lascia la presidenza della Provincia: diventerà il nuovo presidente della Banca di Asti

ASTI – Il sindaco di Asti Maurizio Rasero lascerà la guida della Provincia. Lo ha annunciato a sorpresa oggi, 25 aprile, in piazza San Secondo ad Asti, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Qui, Rasero si è congedato: «Questo è il mio ultimo intervento con la fascia azzurra, un simbolo che mi è particolarmente caro» ha dichiarato di fronte alla folla. Lunedì le dimissioni ufficiali.

Il motivo del passo indietro sta nel rinnovo delle cariche presso la Banca di Asti: Rasero è stato recentemente designato come nuovo presidente dell’Istituto di credito. Il suo disimpegno è stato quindi necessario per poter ricoprire questa carica. Lunedì pomeriggio ci sarà anche l’assemblea soci della Banca stessa che ratificherà il nuovo Consiglio d’amministrazione e in serata ci sarà il Consiglio comunale.

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