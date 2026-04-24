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25 aprile a Torino, fiaccolata senza scontri: bruciati i vessilli di Nato e UE

Non si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine, ma durante la manifestazione sono stati bruciati due cartelli raffiguranti i simboli della Nato e dell’Unione Europea

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TORINO – Si è conclusa in Piazza Castello la fiaccolata istituzionale del 25 aprile partita da piazza Arbarello, alla quale hanno partecipato alcune migliaia di persone.

Per approfondire:

Al termine degli interventi ufficiali, sul palco sono saliti anche i manifestanti degli spezzoni “Partigiani della Pace” e “Torino è Partigiana”, composti da studenti, attivisti e rappresentanti di diversi movimenti, tra cui il coordinamento Torino per Gaza, gli autonomi di Askatasuna e attivisti No Tav.

Non si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine, ma durante la manifestazione sono stati bruciati due cartelli raffiguranti i simboli della Nato e dell’Unione Europea.

Nel frattempo, un gruppo di manifestanti si è arrampicato sulla facciata di Palazzo Madama sfruttando le impalcature presenti per lavori in corso. Dall’edificio è stata esposta una grande bandiera palestinese, mentre sono state accese torce rosse da segnalazione e sventolata una bandiera riconducibile all’area politica Autonomia Contropotere.

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