Basket, Serie A2: Torino si arrende alla fisicità di Rieti (80-66)

RIETI – La Reale Mutua Basket Torino chiude la regular season con una sconfitta esterna. Sul parquet della RSR Sebastiani Rieti, i gialloblù cedono per 80-66, faticando fin dalle prime battute a contenere l’intensità e la presenza a rimbalzo dei padroni di casa.

Nonostante le difficoltà corali e un passivo arrivato fino al -23 nel terzo quarto, brilla la prestazione individuale di MaCio Teague, unico a trovare continuità offensiva e autore di ben 30 punti (suo massimo stagionale in maglia gialloblù). A condannare Torino, come sottolineato da coach Moretti a fine gara, è stata soprattutto la lotta sotto le plance: “Abbiamo difeso bene sul perimetro, ma non siamo riusciti a proteggere il ferro concedendo troppi rimbalzi”.

Il 12° posto e l’ostacolo Cremona

Con questo ko, unito ai risultati provenienti dagli altri campi (in particolare la vittoria di Cremona su Mestre), Torino si assesta al dodicesimo posto finale in classifica.

L’attenzione si sposta ora immediatamente sulla postseason: la Reale Mutua sarà chiamata ad affrontare la Ferraroni Juvi Cremona dell’ex coach Luca Bechi nel primo turno dei play-in. La sfida si giocherà in gara secca in trasferta (data da definire tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile), con in palio l’accesso al secondo turno contro l’ottava classificata Avellino.

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