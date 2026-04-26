La Bertram Derthona cede con l’Unahotels Reggio Emilia 88-69

Domenica non facile per la Bertram Derthona Tortona, che cede con l’Unahotels Reggio Emilia 88-69. Per il Derthona non bastano le buone prove offensive di Arturs Strautins (14 punti), Christian Vital (13), Dominik Olejniczak (10 punti e 8 rimbalzi) e Tommaso Baldasso (10). La squadra piemontese incassa così una sconfitta nella penultima trasferta della regular season.

L’avvio è positivo per Tortona, che trova i primi punti con Vital. Col passare dei minuti, però, cresce l’intensità offensiva di Reggio Emilia, che vola sul +8 (20-12) grazie anche all’alley-oop tra Riccardo Rossato e Jaime Echenique. Il Derthona accorcia nel finale di primo quarto con la tripla allo scadere di Andrea Pecchia (20-14).

Nel secondo periodo arrivano le prime vere difficoltà per i bianconeri: le basse percentuali al tiro permettono ai padroni di casa di allungare fino al +13 (31-18) con una tripla di Troy Caupain. Nonostante qualche segnale, come la schiacciata di Brekkott Chapman, Tortona non riesce a rientrare e all’intervallo lungo il punteggio è 48-29.

Al rientro dagli spogliatoi, Olejniczak prova a dare energia ai suoi, ma Reggio Emilia ristabilisce subito le distanze, toccando il massimo vantaggio sul +22 (56-34), trascinata da Echenique e Jaylen Barford. Baldasso trova un gioco da quattro punti, ma il gap resta ampio: al termine del terzo quarto il Derthona è sotto 70-52.

Negli ultimi dieci minuti Reggio Emilia gestisce senza difficoltà, continuando a produrre gioco con l’asse Caupain-Echenique. A metà quarto, una stoppata di Vital seguita dalla tripla di Strautins riporta Tortona sul -17 (75-58), ma è solo un lampo. La gara si chiude sull’88-69 per i padroni di casa. Il Derthona tornerà ora alla Nova Arena per l’ultima sfida casalinga della regular season contro la Germani Brescia, in programma domenica 3 maggio alle 17:00.

Coach Mario Fioretti in conferenza stampa dopo la sconfitta della Bertram Derthona Tortona non cerca scuse: “È stata la nostra più brutta partita dell’anno. Ci spiace, siamo partiti molto contratti nel primo quarto, sbagliando tante cose facili in attacco e difendendo in maniera normale. Poi nel secondo quarto abbiamo deragliato, difendendo male, facendo cattive scelte di tiro e tante palle perse. Da lì la partita si è indirizzata. Reggio è stata davvero solida, complimenti a loro, nel secondo tempo non hanno ceduto nulla, noi non siamo riusciti mai a dare l’impressione di rientrare e così hanno controllato la gara fino alla fine”.

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