Sulla lapide partigiana bruciata: sdegno bipartisan e la reazione di Vanchiglia con nuovi fiori

TORINO – Dopo il vile atto vandalico che questa notte ha distrutto, bruciandoli, la corona d’alloro e i fiori deposti in Largo Montebello per le commemorazioni del 25 Aprile, la reazione di Torino è stata immediata e corale. Dalle istituzioni ai cittadini, lo sdegno per l’offesa alla targa che ricorda i 41 partigiani caduti nel quartiere ha unito tutte le voci pubbliche in una ferma condanna bipartisan.

La risposta del quartiere

La miglior risposta allo scempio è arrivata direttamente dagli abitanti di Vanchiglia. Nel primo pomeriggio di oggi, un centinaio di persone si è radunato per sfilare lungo le vie del quartiere, fino a fare ingresso nella piazzetta al civico 31 di Largo Montebello.

Lì, davanti ai muri anneriti dalle fiamme, i resti carbonizzati sono stati sostituiti da garofani, rose e girasoli freschi. La posa del nuovo mazzo è stata accompagnata da un lungo e sentito applauso, a testimonianza di una comunità che non intende lasciarsi intimidire e non dimentica la propria storia.

La condanna delle istituzioni: da Cirio a Lo Russo

L’indignazione per il gesto ha attraversato tutto l’arco costituzionale. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha definito l’accaduto inaccettabile, dichiarando che questo atto “offende la memoria e colpisce la democrazia”.

Sulla stessa linea anche il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che non ha usato mezzi termini per stigmatizzare l’episodio: “Un gesto grave e vigliacco. Auspichiamo che i responsabili vengano al più presto individuati”, ha ribadito il primo cittadino, sottolineando l’importanza di fare chiarezza su un’azione così grave.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese