EMERGENCY al Mercato Centrale di Torino con R1pud1a

TORINO – Il cuore di Porta Palazzo si trasforma dall’8 al 10 maggio 2026, il quartiere Aurora ospiterà negli spazi del Mercato Centrale Torino la rassegna “R1pud1a | Torino contro ogni guerra”. Tre giorni di incontri, testimonianze e spettacoli organizzati dai volontari di EMERGENCY per rimettere al centro della discussione pubblica il valore della vita umana e la necessità di un mondo senza conflitti.

“Peace Therapy”

Uno dei momenti più forti della manifestazione sarà la Peace Therapy, un percorso allestito all’interno del sito storico de Le Antiche Ghiacciaie del Mercato Centrale. Un momento pensato per far toccare con mano la realtà della guerra attraverso un viaggio consapevole nella devastazione fisica e psicologica dei conflitti e che mette in luce l’importanza vitale della medicina d’urgenza e della riabilitazione in contesti dove il diritto alla cura è spesso negato.

Testimonianze dal fronte

Il programma della rassegna è vasto e pensato per coinvolgere tutte le generazioni attraverso linguaggi differenti. Il cuore informativo sarà rappresentato dai talk con reporter e operatori di EMERGENCY, che porteranno a Torino le loro testimonianze dirette dai teatri di crisi più caldi, come Gaza e il Sudan.

Ma “R1pud1a” sarà anche un momento di condivisione culturale e intrattenimento tra Spettacoli come la stand-up comedy, un cabaret Queer e un tributo a Giorgio Gaber o attraverso live set, danze popolari e performance di tango professionale.

L’iniziativa celebra l’impegno di EMERGENCY che, da oltre 30 anni, porta cure mediche gratuite e di alta qualità alle vittime civili delle guerre, avendo assistito finora oltre 14 milioni di persone in tutto il mondo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese