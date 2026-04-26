Il nuovo “Cortile del Gioco”, uno spazio di sport e inclusione a Barriera di Milano

TORINO – A meno di un mese dall’apertura del Cortile della Musica, è stato inaugurato oggi in Corso Palermo 109 il rinnovato “Cortile del Gioco” dell’Oratorio Maria Regina della Pace.

Il progetto, nato dalla sinergia tra Fondazione AIEF e l’Associazione dell’Oratorio nell’ambito del piano “Bella Storia” della Città di Torino (con il contributo di Sermig e Fondazione Paolo Vitelli), restituisce al quartiere uno spazio sicuro, inclusivo e interamente riqualificato per combattere il disagio giovanile.

Il restyling: un cortile che “cura”

L’intervento di rigenerazione urbana ha trasformato l’area all’aperto dell’oratorio: rifacimento totale del manto sportivo, una nuova tribuna, un moderno impianto di illuminazione e nuovi arredi. Come sottolineato da Tommaso Varaldo (Presidente Fondazione AIEF) e dall’assessora comunale Carlotta Salerno, non si tratta solo di un’opera edilizia, ma di un vero investimento educativo: educare al “bello” per generare senso di appartenenza in un quartiere complesso.

«Il gioco è sovente il primo aggancio per bambini e ragazzi che non hanno punti di riferimento – ha commentato don Andrea Bisacchi, presidente dell’Oratorio –. È l’occasione per iniziare un cammino insieme».

Il programma delle attività gratuite

Il Cortile del Gioco diventerà un punto di riferimento quotidiano, presidiato da un’équipe multidisciplinare di educatori e psicologi. Ecco il calendario delle attività gratuite dedicate ai ragazzi:

Giochi di movimento e go-kart: dal lunedì al sabato, ore 16:30 – 19:00.

Tornei di calcetto e pallavolo: tutti i martedì, ore 16:30 – 18:30.

Karate: tutti i mercoledì, ore 17:00 – 19:00.

Progetto “Facciamo Rumore!”: spazio creativo (storytelling, teatro, performing arts) aperto tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 19:00.

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