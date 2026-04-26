Incidente sul Monte Marguareis: scialpinista precipita per 150 metri, salvato dall’elisoccorso

CUNEO – Tragedia sfiorata in Alta Valle Pesio. Un escursionista è rimasto ferito dopo una violenta caduta con gli sci mentre affrontava la discesa lungo il Canale dei Genovesi, insidioso percorso che solca il versante settentrionale del Monte Marguareis. L’uomo è stato tratto in salvo grazie al provvidenziale intervento delle squadre di soccorso.

L’allarme è scattato poco dopo l’ora di pranzo di ieri, 25 aprile, intorno alle 13:15. A lanciare la chiamata di emergenza è stata la compagna di gita dello scialpinista, che ha assistito alla scena. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso aderenza durante la fase di discesa scivolando in modo incontrollato per circa 150 metri lungo il ripido pendio innevato, fino ad arrestare la sua caduta in un avvallamento non più visibile dalla donna.

Il recupero con il verricello e la corsa in ospedale

La macchina delle emergenze si è attivata immediatamente, coordinando i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L’elicottero del 118, giunto rapidamente sull’area dell’incidente, ha sorvolato la zona riuscendo a individuare il ferito. A causa del terreno impervio, l’équipe medica è stata calata sul posto tramite l’utilizzo del verricello. Dopo aver prestato le primissime cure, i sanitari hanno provveduto a stabilizzare e imbarellare il paziente.

Lo scialpinista è stato poi issato a bordo del velivolo e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state classificate in codice giallo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese