Torino-Inter 2-2: rimonta pazzesca dei granata, Vlasic su rigore firma il pareggio

TORINO – Il Torino riacciuffa l’Inter e conquista un punto d’oro al termine del match davanti al proprio pubblico in una soleggiata domenica primaverile. I granata di mister D’Aversa sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio, chiudendo il match sul 2-2.

Primo tempo

La prima frazione di gioco ha visto l’Inter dettare i ritmi, nonostante un buon approccio iniziale dei padroni di casa. Al 23′ è Thuram a sbloccare il risultato: perfetta la combinazione con l’ispirato Dimarco, il cui cross al bacio trova la deviazione vincente di testa dell’attaccante francese per l’1-0 nerazzurro, risultato con cui si va negli spogliatoi.

Secondo tempo

I granata riordinano le idee e riaprono i giochi: combinazione rapida tra Ilkhan e Simeone, con il Cholito che si presenta a tu per tu con Sommer e non perdona, siglando la rete dell’1-2. Il gol riaccende lo stadio e la squadra torinese alza il baricentro schiacciando l’Inter. L’arbitro sanziona un tocco di mano di Darmian in area e concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Vlasic che al 34′ batte Sommer e fissa il risultato sul 2-2 finale.

Nel finale di gara l’Inter ci prova con uno squillo di Zielinski, ma il Torino resiste con ordine e festeggia una rimonta di puro orgoglio.

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