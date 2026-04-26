Vandalizzato il monumento ai partigiani in Largo Montebello a Torino

TORINO – Un risveglio amaro e carico di sdegno per il quartiere Vanchiglia e per tutta la città di Torino. A pochissimi giorni dalle celebrazioni del 25 Aprile, ignoti hanno vandalizzato il monumento dedicato ai caduti partigiani situato in Largo Montebello. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce uno dei luoghi simbolo della memoria cittadina proprio nel periodo in cui se ne rinnova il ricordo.

La denuncia dell’assessora Foglietta: “Non ci facciamo intimorire”

A rendere noto l’episodio è stata l’assessora della Città di Torino, Chiara Foglietta, che attraverso un post sui propri canali social ha pubblicato le immagini del monumento deturpato, esprimendo la ferma condanna da parte delle istituzioni.

Soltanto pochi giorni fa, proprio ai piedi di quel cippo, era stata deposta una corona di alloro per onorare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia. “Questa mattina ci siamo svegliati con questa immagine – ha scritto l’assessora Foglietta -. Ci arrabbiamo, proviamo sdegno, ma di certo non ci facciamo intimorire!”.

Un bersaglio ricorrente

Purtroppo, non è la prima volta che la lapide di Largo Montebello finisce nel mirino dei vandali. In passato, la targa commemorativa e l’area circostante avevano già subito danneggiamenti e imbrattamenti di matrice fascista, costringendo l’amministrazione a intervenire.

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